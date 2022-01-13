Аксенов придумал новый способ контролировать работу чиновников

Глава Республики Крым Сергей Аксенов распорядился записывать на видео все посещения чиновниками объектов региона. Видео совещания, на котором Аксенов озвучивает соответствующее поручение опубликовало информационное агентство URA.RU

«Коллеги у всех у вас есть мобильные телефоны <...> в данном случае с видеокамерой <...> На каждой встрече, я имею ввиду сам объект, который вы посещаете должен быть вами отснят», — сказал глава Крыма.

Он объяснил, что все видеоотчеты будут «заведены» в некую программу, которая позволит каталогизировать имеющиеся в регионе проблемы. Это поможет региональным властям принимать «правильные управленческие решения».

Ранее Аксенов раскритиковал предложение украинских депутатов переименовать Российскую Федерацию в «Московию». По его словам, такие «игры» являются палкой о двух концах, поскольку где есть «Московия», там будут Новороссия, Малороссия, Галиция, Буковина.