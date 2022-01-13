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Аксенов придумал новый способ контролировать работу чиновников

Глава Крыма Аксенов поручил чиновникам записывать свою работу на видео

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Республики Крым Сергей Аксенов распорядился записывать на видео все посещения чиновниками объектов региона. Видео совещания, на котором Аксенов озвучивает соответствующее поручение опубликовало информационное агентство URA.RU

«Коллеги у всех у вас есть мобильные телефоны <...> в данном случае с видеокамерой <...> На каждой встрече, я имею ввиду сам объект, который вы посещаете должен быть вами отснят», — сказал глава Крыма.

Он объяснил, что все видеоотчеты будут «заведены» в некую программу, которая позволит каталогизировать имеющиеся в регионе проблемы. Это поможет региональным властям принимать «правильные управленческие решения».

Ранее Аксенов раскритиковал предложение украинских депутатов переименовать Российскую Федерацию в «Московию». По его словам, такие «игры» являются палкой о двух концах, поскольку где есть «Московия», там будут Новороссия, Малороссия, Галиция, Буковина.

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