В Дании заявили о возросшей угрозе со стороны разведки России, Китая и Ирана

Датская служба безопасности и внешней разведки заявила, что в отношении королевства возрастает угроза со стороны разведки России, Китая и Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад датской службы.

«Угроза исходит в первую очередь из России, Китая и Ирана, но есть и примеры других государств, осуществляющих разведывательную деятельность в Дании», — говорится в документе.

По данным датской разведки, упоминаемые и другие страны якобы вели шпионаж за королевством, а также Гренландией и Фарерскими островами. Речь идет о сборе данных, попытке влияния, преследовании, попытках незаконного приобретения продуктов и т.д.

«Мы сталкиваемся с широкомасштабной и сложной угрозой со стороны разведывательной деятельности иностранных государств», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что главу военной разведки Дании арестовали за шпионаж.