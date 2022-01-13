Песков: Россия «не бросит» Белоруссию в условиях санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «не бросит» Белоруссию, против которой введены санкции, сообщает ТАСС.

«Белоруссия — наш партнер, и мы ее не бросаем и не бросим», — сказал представитель Кремля на брифинге с журналистами.

Песков также не стал отвечать на вопрос, готова ли РФ перенаправить через свою территорию поставки белорусских калийных удобрений после отказа Литвы от транзита из-за американских санкций в отношении Минска, назвав эту тему «чувствительной субстанцией».

В декабре 2021 года начался скандал с транзитом белорусских удобрений через Литву. После введения санкций США против «Беларуськалия», Вильнюс, поддерживающий их внешнюю политику, так и не смог разорвать договоренности с предприятием. Основной причиной стало то, что перед появлением ограничительных мер белорусская фирма перевела авансовый платеж Литовским железным дорогам (ЛЖД) за продолжение транзита — отказ от своих обязательств грозит литовской компании судебным разбирательством и многомиллионными штрафами.

Позднее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции против «Беларуськалия» дали обратный результат и привели лишь к повышению цен на калийную продукцию вместо того, чтобы ударить по предприятию, лишив его экспортных рынков.