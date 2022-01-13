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Антонов: Россия не боится «калечащих» санкций США

В российском посольстве в Вашингтоне прокомментировали обсуждение «калечащих» санкций

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Россия не боится «калечащих» санкций США, сообщает ТАСС.

«Считаем, что призывы на Капитолии к введению «калечащих» антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями», — заявил Антонов.

Ранее в Госдепе заявили, что надеются на то, что Соединенным Штатам не придется вводить жесткие санкции против России.

12 января группа сенаторов США представила законопроект о новых санкциях в отношении России на случай дальнейшего обострения кризиса на Украине. Документ предусматривает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, санкции против банковского сектора страны, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Также они предложили в случае эскалации конфликта на Украине ввести ограничительные меры в отношения президента РФ Владимира Путина, руководителей МИД, Минобороны и начальника Генштаба.

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