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США предложили ввести новые санкции против КНДР из-за запуска ракет

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KCNA/Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил ввести новые санкции в отношении Пхеньяна за проведение серии пусков баллистических ракет. Слова американского постпреда приводит ТАСС.

«США предлагают ввести санкции ООН в ответ на запуски Северной Кореей шести баллистических ракет с сентября 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН», — сообщила она.

5 января Северная Корея провела испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования.

В ответ на это США и еще несколько государств призвали КНДР прекратить ракетные испытания и начать переговоры о денуклеаризации. Совместное заявление прозвучало незадолго до заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ракетным испытаниям Северной Кореи, в которых, как утверждает Пхеньян, участвовала недавно разработанная гиперзвуковая ракета.

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