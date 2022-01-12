США считают часть предложений России по безопасности «неприемлемыми»

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что некоторые предложения России по безопасности неприемлемы для НАТО. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Мы не сможем согласиться, что НАТО не должно расширяться далее, не согласимся вернуться к 1997 году, не согласимся, что все, что в Европе, должно уйти из Европы. Но есть многое, в чем мы можем работать вместе», — сказала она.

Среди тем, по которым НАТО готово работать с Россией — контроль над оружием и работа по разрешению конфликтов, добавила она.

Ранее Соединенные Штаты и союзники по НАТО пригрозили России «последствиями» в случае обострения кризиса вокруг Украины. Об этом по итогам Совета Россия – НАТО заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Заседание Совета Россия – НАТО прошло 12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе и продлилось около четырех часов. Это первая за 2,5 года встреча совета, инициированная российской стороной, и организованная в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и Соединенными Штатами, прошедших 9–10 января в Женеве.