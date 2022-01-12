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Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в случае эскалации на Украине

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может усилить свое присутствие на территории союзников на востоке в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Россия снова применит силу против Украины и вторгнется на Украину, то нам придется серьезно рассмотреть необходимость дальнейшего усиления нашего присутствия в восточной части альянса», — заявил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса назвал заседание Совета Россия – НАТО «непростой, но важной дискуссией».

12 января в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялась первое за 2,5 года заседание Совета Россия – НАТО. Встреча продлилась около четырех часов. В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал на встрече генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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