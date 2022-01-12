Токаев назвал дату вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января, сообщает ТАСС.

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств», — сказал Токаев.

Лидер Казахстана также выразил признательность командованию контингента за проделанную работу и отметил, что это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов.

«Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам — главам государств», — подчеркнул Токаев.

2 января в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области вспыхнули протесты из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах. Для подавления беспорядков в республику были направлены миротворческие силы ОДКБ.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан после полной стабилизации обстановки в стране.