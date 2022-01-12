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В ЕС заявили о разногласиях с Москвой по вопросам безопасности в регионе

Глава евродипломатии Боррель: позиции РФ и Запада по европейской безопасности остаются далекими

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что позиции России и западных стран продолжают «оставаться далекими друг от друга». Об этом он написал в своем блоге.

«Позиции остаются далекими, но мы можем рассчитывать на продолжение серии интенсивных, многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС будет продолжать полноценно участвовать», — подчеркнул Боррель.

По его словам, сейчас необходимо укрепить единство стран Европы.

«Вместе с НАТО и ОБСЕ Европейский союз является ключевым игроком в обеспечении европейской безопасности. Нам нужно воспользоваться возможностями, которые предоставляет кризис в отношениях с Россией, чтобы укрепить наше единство и решимость, защитить наши интересы безопасности и интересы континента в целом», — отметил глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что перед дискуссией с российской стороной необходимо выработать общую позицию европейских стран по безопасности в регионе.

«Работая с США и НАТО, ЕС должен определить, что мы можем сделать для поддержания архитектуры безопасности в Европе, которые сегодня находятся под угрозой. Этот вопрос стоит на повестке встречи министров обороны и иностранных дел в Бресте [Франция] на этой неделе. Почему мы должны обсуждать это с Москвой? Потому что молчание никогда не помогает», — пояснил Боррель.

В Женеве 9 и 10 января состоялись консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. 12 января в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО. На следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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