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Нуланд рассказала о процедуре вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Замгоссекретаря США Нуланд: Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО, если захотят этого

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщил ТАСС.

В настоящее время обе страны остаются государствами-партнерами НАТО.

«Полагаю, пять администраций [США], в которых я работала, всегда говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы захотите обсудить с нами членство [в альянсе], мы готовы это сделать», — отметила заместитель госсекретаря.

По ее словам, при желании вступить в НАТО Финляндия и Швеция пройдут ту же процедуру оценки, как и любая другая страна. Однако, подчеркнула Нуланд, с ними «разговор» будет несколько отличаться.

«Очевидно, что они давно создали стабильные демократии, так что этот разговор будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами — коррупцией, [сложными] экономическими реформами, [низкой] стабильностью демократии», — объяснила она.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что НАТО подталкивает Украину к более агрессивной внешней политике.

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