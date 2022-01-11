На Украине рассказали о «неприятным звоночке» для Киева после переговоров РФ и США

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик опубликовал в «Главреде» колонку, где отметил, что возможные переговоры США и России по вопросам стратегической стабильности «не могут не волновать» Украину.

По его мнению, таким образом стороны могут прийти к констатации сфер влияния.

«То есть это не только нераспространение ядерного оружия, взаимодействие в борьбе с кибертерроризмом, техногенными катастрофами - это, прежде всего, вопрос существования зон, где есть исключительные интересы сторон, а также зон и с пересечением или конфликтом интересов, где стороны договариваются о неиспользовании определенных средств воздействия», — объяснил Кулик.

И «неприятным звоночком» для Украины, как считает политолог, здесь выступает тот факт, что стратегическое сдерживание не подразумевает субъектности тех стран, которые так или иначе становятся предметом дискуссии.

«Стратегическое сдерживание - это не про субъектность территории, которая используется как арена для достижения компромиссов. То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», — отметил автор статьи.

Вторым предметом для беспокойства Кулик назвал вопрос возможного сокращения численности американских военных в Восточной Европе.

«Речь идет о неприсутствии американских военных контингентов больше, чем военная дипломатия в зоне Черного и Средиземного морей, вопрос перемещения военных баз США в Восточной Европе, а также вопрос увеличения летального оружия для Украины - все это также является вопросами по стратегической безопасности», — пояснил колумнист.

Поэтому он посоветовал читателям «осторожно анализировать» все утечки информации и отстаивать национальные интересы Украины в ходе дальнейших переговоров с Белым домом. Вдобавок к этому, украинским властям, по его мнению, стоит активнее убеждать США в необходимости расширения двухстороннего сотрудничества, в том числе и военного.

Однако Кулик считает, что в настоящее время для Украины «пока все хорошо складывается», поскольку американская сторона в переговорах с Россией не идет на встречу предъявленным ультиматумам. Но автор напомнил о наличии у Москвы ряда рычагов давления на США и «большого соблазна» Вашингтона договориться.

В Женеве 10 января завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).