Посольство России ответило на призыв США отвести войска от границы с Украиной

В посольстве России в США заявили, что РФ вправе сама решать, где внутри страны размещать войска, а учения будут продолжены. Об этом дипмиссия написала в своем Twitter.

«Наше решение - где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в публикации.

В дипмиссии подчеркнули, что не понимают логику, при которой первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, при том что Штаты на переговорах с РФ не хотят обсуждать численность войск в Европе.

Ранее в Женеве состоялись переговоры России и США на уровне замов Министерств иностранных дел. Представитель Москвы Сергей Рябков по их итогам встречи в очередной раз заявил о необходимости юридических гарантий того, что Украина и Грузия никогда не войдут в состав Североатлантического альянса. Переговоры длились около восьми часов.

Делегацию от России возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. С американской стороны на встрече выступила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.