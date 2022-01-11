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Посольство России ответило на призыв США отвести войска от границы с Украиной

Посольство РФ: Россия вправе сама решать, где внутри страны размещать войска и проводить учения

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press via ZUMA Press

В посольстве России в США заявили, что РФ вправе сама решать, где внутри страны размещать войска, а учения будут продолжены. Об этом дипмиссия написала в своем Twitter.

«Наше решение - где и когда проводить военные учения на национальной территории. Мы продолжим проводить их, потому что это соответствует интересам безопасности», — говорится в публикации.

В дипмиссии подчеркнули, что не понимают логику, при которой первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман призывает Россию отвести войска от границы с Украиной, при том что Штаты на переговорах с РФ не хотят обсуждать численность войск в Европе.

Ранее в Женеве состоялись переговоры России и США на уровне замов Министерств иностранных дел. Представитель Москвы Сергей Рябков по их итогам встречи в очередной раз заявил о необходимости юридических гарантий того, что Украина и Грузия никогда не войдут в состав Североатлантического альянса. Переговоры длились около восьми часов.

Делегацию от России возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны РФ Александр Фомин. С американской стороны на встрече выступила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

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