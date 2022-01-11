Политолог объяснил, почему США не интересуют интересы властей Украины

Соединенные Штаты могут пренебречь желаниями украинской стороны на переговорах в Женеве, потому что в целом не рассматривают эту страну «как государство, для которого им что-то нужно сделать». Об этом заявил политолог Александр Дудчак газете «Известия».

По его словам, для Вашингтона в этом переговорном процессе «на кону стоит слишком многое», а достигнутые напрямую с Москвой договоренности могут быть представлены как соответствующие интересам всех сторон.

«В этом плане интересы каких-то деятелей, которые сейчас исполняют роль руководства Украины, вообще никого в США не интересуют», — отметил политолог.

Киев, считает он, опасается достижения договоренностей в Женеве.

«Если это случится, то у Вашингтона отпадет потребность в «услугах» нынешней украинской администрации», — пояснил Дудчак.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов полагает, что в ходе переговоров в Женеве стороны «только обменяются обоюдными претензиями и заявят о серьезности своих намерений», а также могут обсудить вопросы деэскалации.

«Поскольку стороны вряд ли на чем-то принципиально сойдутся в Швейцарии, серьезного изменения украинского политического ландшафта не последует <...> С другой стороны, уже начались и будут усиливаться разговоры о том, что судьбу Киева решают без него. И это может иметь весьма болезненные последствия для администрации на Украине», — резюмировал он.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США на уровне замов внешнеполитических ведомств. Представитель Москвы Сергей Рябков по их итогам снова заявил о необходимости юридических гарантий, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».