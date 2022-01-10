Рябков сравнил переговоры с США с боевиком со Шварценеггером

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о переговорах с США, напомнил о сцене из боевика «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, передает РИА «Новости».

Таким образом Рябков прокомментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что Россия «может доказать», что не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с США, если «вернет военнослужащих в казармы» или сообщит о том, «какие учения проводятся и какова их цель».

«Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером, [герой которого] задавался вопросом «Какие ваши доказательства?», — ответил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Россия «тысячу раз» просила американцев о доказательствах по многим вопросам, но в ответ получала лишь «молчание, или ссылки на «вы и сами знаете, что делаете, и ничего доказывать не нужно».

«Наверное, можно пойти по этому же пути и сказать «Не хотите на слово верить, и не надо», — отметил замглавы российского МИДа.

Ранее Рябков заявил, что на переговоры с США российская сторона приехала «с четкой позицией» и что не России, а американским дипломатам и политикам нужно готовиться к компромиссам.

В Женеве 10 января завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).