Токаев назвал сроки пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ пробудут в республике до полной стабилизации ситуации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.

«Миротворческие силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в агрессии против Казахстана участвовали боевики из Центральноазиатских стран, Афганистана, Ближнего Востока, его цитирует пресс-служба главы республики.

Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которых стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Казахстане.

Он также заявил, что замысел агрессоров заключался в формировании на территории республики «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», в связи с чем власти республики приняли решение начать антитеррористическую операцию. Он подчеркнул, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации.