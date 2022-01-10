Токаев рассказал об иностранных участниках беспорядков в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в агрессии против Казахстана участвовали боевики из Центральноазиатских стран, Афганистана, Ближнего Востока, его цитирует пресс-служба главы республики.

Токаев провел переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, в ходе которых стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Казахстане.

«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан», — отметил в ходе беседы Токаев.

Он также заявил, что замысел агрессоров заключался в формировании на территории республики «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти», в связи с чем власти республики приняли решение начать антитеррористическую операцию. Он подчеркнул, что миротворческие силы ОДКБ пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации.

По словам главы государства, беспорядки стали причиной гибели сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадали около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд.