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Путин призвал ОДКБ представить предложения по борьбе с иностранными вмешательствами

Путин призвал КССБ ОДКБ подготовить предложения по борьбе с иностранными вмешательствами

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предложил поручить комитету секретарей советов безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства. Об этом российский лидер сказал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, беспорядки в Казахстане доказали, что некоторые силы не боятся использовать киберпространство и социальные сети «в рекрутировании экстремистов и террористов, создания спящих ячеек боевиков».

Заняться дынным вопросом было предложено КССБ ОДКБ в рамках рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане использовались «майданные технологии».

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

В результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

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Протесты в Казахстане
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