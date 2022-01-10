Путин заявил, что в Казахстане действовали боевики из «горячих точек»

Президент России Владимир Путин заявил в ходе онлайн-саммита ОДКБ, что на примере протестов в Казахстане мировое сообщество увидело «агрессию международного терроризма».

Он отметил, что боевики, прибывшие в Казахстане, ранее проходили обучение в различных горячих точках.

По словам Путина, ситуацией воспользовались «деструктивные внутренние и внешние силы».

«События в Казахстане — это не первая и не последняя попытка вмешаться извне. Мы не позволим внедрять сценарии цветных революций», — отметил глава государства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в республике восстановлен.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.