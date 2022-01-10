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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Путин заявил, что в Казахстане использовались «майданные технологии»

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Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что во время беспорядков в Казахстане использовались «майданные технологии». Об этом он сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По его словам, Казахстан «столкнулся с угрозой своей государственности». По мнению Путина, беспорядки в республике не связаны с ростом цен на топливо.

Российский президент назвал ситуацию «актом агрессии», на который надо было реагировать без промедления.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в результате беспорядков погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тыс. человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

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