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Встреча лидеров ОДКБ в онлайн-формате состоится 10 января

Пресс-секретарь Токаева: онлайн-встреча лидеров ОДКБ начнется в 10.00 мск 10 января

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Внеочередная встреча лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) запланирована на 10.00 мск понедельника, 10 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 13.00 по времени Нур-Султана (10.00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны. Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале «Хабар-24», — написал Уали.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что миротворцы ОДКБ в Казахстане не принимают участие в контртеррористической операции.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.

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Протесты в Казахстане
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