В посольство Казахстана направили ноту протеста после задержания музыканта Рузахунова

Жители Бишкека вышли на митинг к посольству Казахстана в знак протеста против задержания властями этой страны известного киргизского музыканта Викрама Рузахунова, сообщает Kaktus Media.

В акции участвуют порядка 20 человек. Они требуют от властей Казахстана освобождения киргизского артиста.

На митинг пришел глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев. Он сообщил, что в посольство Казахстана в связи с произошедшим была направлена нота протеста.

Министерство внутренних дел (МВД) Киргизии также прокомментировало задержание Рузахунова. Ведомство сообщило, что музыкант часто ездил с гастролями в Алма-Ату и накануне Нового года его снова пригласили в этот город на выступления. Рузахунов купил билет 16 декабря и вылетел 2 января в 20:00 вечера.

Ранее телеканал Qazaqstan распространил видеоролик, на котором Рузахунов рассказывает, что прилетел из Кыргызстана и принимал участие в митинге за деньги. По его словам, некие люди предложили ему принять участие в протестных акциях за $200. Они оплатили ему перелет и размещение.