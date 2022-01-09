Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В посольство Казахстана направили ноту протеста после задержания музыканта Рузахунова 13:16
Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак 13:11
Рогозин заявил, что его друг и певец из Казахстана Ильяс Аутов не выходит... 13:03
Бывший вратарь «Анжи» скончался в возрасте 37 лет 13:00
КХЛ отменила еще три матча регулярного чемпионата 12:44
Россияне готовятся вылететь из Алма-Аты на родину 12:44
«Точно не молоко пьют»: сын умершего в реанимации рассказал о больничном... 12:38
В Казахстане опровергли информацию о прибытии в страну двух тысяч талибов* 12:33
Кавазашвили — о награде Кокорина: итальянцы смеются над нами 12:25
Шойгу заявил об информационной войне на всех фронтах 12:24

В МИД рассказали об ожиданиях от предстоящего диалога с США по безопасности

Замглавы МИД Рябков: диалог по безопасности с США может ограничиться одной встречей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Москва допускает, что диалог с США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — сказал он.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть