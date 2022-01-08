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В США пригрозили России новыми санкциями из-за Украины

Чиновник США: против России введут санкции в случае агрессии против Украины

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Andrew Harnik/AP

В случае, если Россия проявит агрессию против Украины, то ей придется столкнуться с различными санкциями. Соответствующее заявление сделал представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга, передает ТАСС.

«Они столкнутся с финансовыми и экономическими санкциями, дипломатическими последствиями, укреплением позиций НАТО на территории союзников, увеличением помощи Украине в области безопасности», — сказал чиновник Соединенных Штатов.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена высказали мнение о том, что наиболее жесткие санкции против России в случае возможной эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе в отношении «Газпрома» и Центробанка РФ, могут нанести ущерб мировой экономике.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ научилась адаптироваться к введенным против нее санкциям стран Запада и научилась извлекать выгоду из ситуации.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Санкции против России
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