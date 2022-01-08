Политолог назвал страны, в которые мог сбежать Назарбаев

Политолог Георгий Бовт в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что бывший президент Казахстана Георгий Бовт, вероятно, сбежал в Киргизию, Россию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Нурсултан Назарбаев, я думаю, бежал из страны. Вариантов может быть два: либо он бежал в Киргизию, что поближе, либо в Россию, что подальше. Либо предложу третий вариант — Объединенные Арабские Эмираты», — сказал Бовт.

Он напомнил, что в СМИ появлялась информация о самолетах, улетевших из аэропорта Астаны вылетали в Россию и ОАЭ. По его словам, казахстанские элиты, скорее всего сбежали именно туда — «это единственная иностранная страна, иностранное государство, с которым возобновлено сообщение».

Ранее в аэропорт столицы Киргизии Бишкека «Манас» приземлился частный самолет Bombardier Global, который, предположительно, принадлежит родственникам Назарбаева.