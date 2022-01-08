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В Госдепе оценили призыв России вывезти ядерное оружие из стран НАТО

В Госдепе назвали «проблематичным» предложение России вывезти из стран НАТО ядерное оружие

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J. Scott Applewhite/AP

В Государственном департаменте США заявили о проблемах, связанных с призывом России убрать из стран НАТО ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленную представительницу госдепартамента.

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», сказала она в ходе брифинга, посвященного грядущим переговорам с РФ по стратегической стабильности в Европе и заседанию Совета Россия — НАТО.

Как пишет ТАСС, представительница Госдепа отметила, что Москва уже предлагала Вашингтону нечто подобное и получила аналогичный ответ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми»/

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