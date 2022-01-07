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США и Украина обсудили «Северный поток-2» и военную помощь Киеву

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили запуск газопровода «Северный поток — 2», возможные санкции против России и военную помощь Киеву. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили «пути противодействия угрозам безопасности, исходящим от российского геополитического проекта «Северный поток — 2».

По данным МИД, Блинкен заявил о готовности США «и дальше конкретными действиями укреплять безопасность» Украины.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что проект новых санкций по «Северному потоку — 2» от Республиканской партии способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников.

Он подчеркнул, что поправка от сенатора-республиканца Теда Круза не является «подлинным прогрессом» в противостоянии агрессии Москвы и защите Киева.

До этого газета Politico со ссылкой на источники из Республиканской партии США сообщила, что сенат проголосует за утверждение инициативы сенатора Теда Круза о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

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