США и Украина обсудили «Северный поток-2» и военную помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили запуск газопровода «Северный поток — 2», возможные санкции против России и военную помощь Киеву. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

Как отметили в ведомстве, стороны обсудили «пути противодействия угрозам безопасности, исходящим от российского геополитического проекта «Северный поток — 2».

По данным МИД, Блинкен заявил о готовности США «и дальше конкретными действиями укреплять безопасность» Украины.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что проект новых санкций по «Северному потоку — 2» от Республиканской партии способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников.

Он подчеркнул, что поправка от сенатора-республиканца Теда Круза не является «подлинным прогрессом» в противостоянии агрессии Москвы и защите Киева.

До этого газета Politico со ссылкой на источники из Республиканской партии США сообщила, что сенат проголосует за утверждение инициативы сенатора Теда Круза о санкциях в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».