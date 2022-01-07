Путин, Лукашенко и Пашинян определили главную задачу миротворцев в Казахстане

Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонных переговоров пришли к решению, что главной задачей миротворцев ОДКБ в Казахстане является недопущение вмешательства извне. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает РИА «Новости».

Сами казахстанцы должны самостоятельно решить свои внутренние проблемы, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Армения отправила в Казахстан 100 миротворцев в рамках решения ОДКБ, сообщила пресс-служба минобороны страны.

До этого стало известно, что на аэродроме Алма-Аты совершили посадку девять самолетов ВКС России Ил-76 с военнослужащими ВДВ и техникой.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.