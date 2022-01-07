Стала известна дата нового обращения президента Казахстана к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу, 7 января, выступит с обращением к народу Казахстана. Об этом сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на официального представителя главы республики Берика Уали.

Предварительно, обращаться к гражданам Казахстана Токаев начнет в обед.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу Казахстана», — уточнили в эфире канала.

Посмотреть обращение президента Казахстана к населению можно будет в эфире республиканских каналов.

В настоящий момент точное время начала обращения не называется.

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге и быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия заявила о снижении цены за газ до 50 тенге. Вскоре Токаев объявил о введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Еще президент Казахстана обратился к странам – членам ОДКБ с просьбой о помощи.