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Лукашенко рассказал о переброске миротворцев ОДКБ в Казахстан

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Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) всю ночь вели переговоры по переброске миротворческих сил в Казахстан. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, фрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Всю ночь главы государств ОДКБ вели диалог. Консенсус должен быть при принятии решений. Решение ночью принято. Резервы создадим. Если нужно будет перебросить, значит перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих сил, войск ОДКБ, которые для этого и предназначены <...> Я просил [президента России Владимира] Путина, чтобы он представил самолеты для этого. Нужно же технику перебросить и прочее», — сказал Лукашенко.

По его словам, главы государств – членов ОДКБ договорились, что они должны провести миротворческую миссию в Казахстане, «помогать людям».

«Поэтому сейчас идет переброска войск туда эшелонами, из Москвы. Наши ребята будут из Минска вылетать <...> Тренировок было достаточно», — пояснил белорусский президент.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

В МИД России поддержали принятие неотложных мер в Казахстане, назвав события в стране «инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность государства».

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Протесты в Казахстане
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