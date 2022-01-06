В Британии предупредили РФ о новых санкциях в случае «вторжения» на Украину

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс предупредила, что Британия и ее союзники занимаются подготовкой санкций, которые могут ввести против финансового сектора РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, новые ограничения в отношении России применят, если РФ «вторгнется» на территорию Украины.

«Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на территорию Украины повлечет за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьезно отразятся на российских интересах и экономике страны», — заявила Трасс.

Как уточнила министр иностранных дел, Соединенное Королевство совместно с союзниками прорабатывают высокоэффективные меры. Также предполагаемые санкции, по ее утверждению, затронут ряд физлиц.

Еще Трасс обратилась к Москве с просьбой придерживаться международных обязательств в условиях минских соглашений.

Ранее в МИД России рассказали, почему не работают минские соглашения.