Токаев дал срочные поручения правительству на фоне ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд срочных поручений властям страны, чтобы стабилизировать ситуацию на фоне незаконных протестов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В общей сложности Токаев распорядился, чтобы правительство проработало 10 вопросов. В числе направлений такие, как создание специальной следственной группы в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, Комитета национальной безопасности (КНБ). Планируется, что будут установлены и привлечены к уголовной и административной ответственности все виновные в сложившейся ситуации в Казахстане.

Второй пункт предполагает, что вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам окажут помощь в повышении боевой готовности и оснащенности, а также поддержанию морального духа военнослужащих.

Третий пункт — чиновники должны будут обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и вооруженных сил.

В рамках четвертого поручения организуют телефонную линию, где можно будет узнать о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

Пятый пункт обязывает комиссию оценить ущерб, понесенный в ходе беспорядков.

Следующий пункт направлен на то, чтобы восстановить работу коммунальщиков, общественного транспорта и объектов социнфраструктуры в Казахстане.

Седьмой ориентирован на направление государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в Алма-Аты и других регионах страны.

Восьмое поручение президента предназначено на обеспечение восстановления стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций.

Предпоследнее поручение нужно, чтобы защитить дипломатические представительства и ряд субъектов иностранных инвестиций.

Десятое поручение Токаева адресовано Министерству иностранных дел Казахстана, чтобы сотрудники дипмиссии взаимодействовали с соседними государствами.

В Казахстане продолжаются протесты, начавшиеся 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля).

Также в Госдуме заявили, что Россия «обязана» ответить на просьбу Токаева о помощи.