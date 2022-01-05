США на переговорах с Россией поднимут тему вторжений и применения химоружия за рубежом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США на переговорах с Россией намерены поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия за рубежом. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели», — сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты не намерены отвечать пункт за пунктом на российские предложения по безопасности. Она добавила, что президент США Джо Байден ясно дал понять, что по некоторым вопросам можно достичь прогресса, но по ряду других положений это невозможно.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.