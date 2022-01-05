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Белый дом впервые высказался по протестам в Казахстане

Вашингтон отрицает причастность к протестам в Казахстане

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

США выступают за соблюдение прав на мирный протест и призывают власти Казахстана к сдержанности, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, подозрения Вашингтона в причастности к протестам являются «безумными». Псаки добавила, что Белый дом отслеживают развитие ситуации в Казахстане.

«Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и это, очевидно, является частью стандартной директивы российской дезинформации», — считает Псаки.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у участников протестов в стране был тщательно продуманный план действий, и они «мотивированы финансово».

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Протесты в Казахстане
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