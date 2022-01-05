Памятник Назарбаеву сносят в столице Алма-Атинской области

Протестующие пытаются снести памятник экс-президенту Нурсултану Назарбаеву в казахстанском городе Талдыкоргане — столице Алма-Атинской области, где введен режим ЧП. Об этом сообщает РИА «Новости».

К памятнику привязали веревки. С помощью них протестующие и планируют демонтировать монумент.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом Назарбаев, наделенный статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, а также остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

Менее часа назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.