МИД Белоруссии высылает из страны сотрудника генконсульства Польши в Бресте из-за попытки организации побега гражданина Польши, причастного к смертельному ДТП. Об сообщает «Интерфакс».

«Во внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии. Причина — громкий скандал с польским дипкорпусом», — заявили в ведомстве.

По их данным, 30 декабря гражданин Польши на автопоезде столкнулся с легковым автомобилем. Жительницы Бреста от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Ранее в Польше недалеко от местности Старе Кшевы произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое водителей, устроивших дорожную разборку. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

По сообщениям свидетелей, двое водителей на дороге S8 (участок Белосток-Замбрув) сначала столкнулись, а затем, остановившись на обочине дороги, принялись выяснять отношения.

Внезапно на припаркованные транспортные средства наехал грузовик, за рулем которого был гражданин Белоруссии. Под колеса также попали оба дерущихся водителей. Оба они в дальнейшем скончались от полученных травм.