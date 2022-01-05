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Экс-глава НАТО потребовал принять Украину и Грузию в альянс

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Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен потребовал от альянса предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные вопросу двух этих государств. Об этом он написал в статье для Politico.

«Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пришло время разработать план действий для реализации нашего обещания. При необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 устава НАТО (о коллективной обороне — прим.) распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси», — заявил Расмуссен.

В статье 5 устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех. В случае начала вооруженного конфликта каждая страна-участница альянса обязана помочь стране, ставшей жертвой агрессии.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее в Германии объяснили, кто решает вопрос о членстве Украины в НАТО.

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