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Премьер Японии назвал прискорбным факт пуска баллистической ракеты КНДР

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прокомментировал информацию о пуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом пишет ТАСС.

«Это крайне прискорбно, что Северная Корея, как и в прошлом году, продолжает осуществлять ракетные запуски», — сказал Кисисда. По его словам, Япония продолжает изучать сведения о запуске ракеты и пока не может предоставить точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и других деталях.

Премьер наказал правительству действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Министерство обороны Японии проверяет, был ли нанесен ущерб в результате пуска. При правительстве Японии также создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Ранее береговая охрана Японии сообщила, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные отметили, что ракета упала в море, и предупредили рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

В Южной Корее сообщили о пуске неопознанного снаряда с территории корейского полуострова.

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