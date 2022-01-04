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МИД РФ обвинил НАТО в повышении напряженности вокруг конфликта на Украине

Замминистра иностранных дел РФ Грушко: НАТО повышает напряженность вокруг конфликта на Украине

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Пресс-служба МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что НАТО, сообщив о планах провести экстренную видеоконференцию глав МИД накануне заседания Совета Россия — НАТО, предпринимает попытку повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта, передает ТАСС.

Он указал, что Москва ожидает таких шагов со стороны Североатлантического альянса.

«Обычно СРН (Совету Россия — НАТО — «Газета.Ru») всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина — НАТО, либо заседания Североатлантического совета. Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил», — сказал дипломат.

По его словам, все это «вписывается» в линию альянса, которая направлена на повышение напряженности вокруг кризиса на Украине, линию позиционирования РФ как стороны в конфликте.

«Здесь ничего удивительного нет», — добавил Грушко.

Ранее в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отмечали, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее сообщалось, что главы Министерств иностранных дел НАТО проведут экстренную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам гарантий безопасности.

15 декабря российский МИД России передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.

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Кризис на Украине
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