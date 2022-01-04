В МИД рассказали о значении Африки для России

Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими государствами. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента Африки российского МИД Всеволод Ткаченко.

«Мы не рассматриваем Африку в качестве арены противостояния России с кем бы то ни было. Мы рассматриваем ее как континент, где мы, сотрудничая с нашими африканскими друзьями и партнерами, открыты к взаимодействию со всеми заинтересованными участниками. С тем же Евросоюзом, с Китаем и другими странами», — сказал дипломат.

По словам Ткаченко, в Москве понимают, что интересы стран не всегда соотносятся друг с другом как в политике, так и в экономике, но при этом конкуренция может быть полезной, если она здоровая и цивилизованная.

«Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние», — резюмировал он.

Ранее в ходе заседания коллегии МИД РФ президент Владимир Путин рассказал о приоритетах России во внешней политике. В своем выступлении он особо выделил регионы Ближнего Востока и Африки.

Во время этого же заседания Путин заявил, что конкретные направления внешнеполитической деятельности России в непростых реалиях международной обстановки будут «отфиксированы» в новой редакции концепции внешней политики страны, подготовка которой уже идет. Он уточнил, что данный документ вместе с утвержденной летом стратегией национальной безопасности будет являться дорожной картой для МИДа и других министерств и ведомств.