Лидер французской левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире радиоканала «France Inter» высказался о поддержке выхода страны из состава НАТО и налаживание отношений с Россией.

«Нам нужна деэскалация. Если мы выйдем из НАТО, мы не будем втянуты в логику Холодной войны, которой придерживаются американцы в отношении России и Китая», — объяснил свою позицию Меланшон.

По словам политика, Россия — это партнер Франции, из которого лично он не собирается «делать врага». Он напомнил о присоединении 10 стран на востоке Европы, что Москва восприняла как угрозу своей безопасности. Вдобавок к этому, альянс установил системы ПВО в Польше, что усилило напряженность.

Ранее председатель французского «Национального объединения» Марин Ле Пен заявляла, что при решении украинской проблематики Европейский Союз играет роль «пожарного-пиромана».