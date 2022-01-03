Стали известны темы переговоров во время первого визита главы МИД Германии в США

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок направится в Вашингтон 5 января, чтобы обсудить с американскими властями отношения России и Украины, передает «Интерфакс».

По информации западной прессы, Бербок в ходе первого официального визита на посту главы немецкого МИДа в США намерена встретиться с госсекретарем Энтони Блинкеном и другими американскими политиками.

Помимо украинской темы, стороны обсудят будущие контакты Запада с Россией, климат, укрепление демократии и внешнеполитические вопросы, указал представитель МИД Германии.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, которая якобы «готовится к войне» с Киевом.

Между тем читатели немецкой газеты Welt am Sonntag назвали Украину «несостоятельным государством» на границе с ЕС и удивились, почему Германия вообще должна помогать Киеву.