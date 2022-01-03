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В Совфеде объяснили, почему США не введут «адские» санкции против России

Член Совфеда Пушков: «адские санкции» США станут последним рычагом давления на Россию

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Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент США Джо Байден не может ввести «адские санкции», обещанные России, так как иначе у него не останется рычагов давления на Россию.

Пушков отметил, что Байден оказался дальновиднее своей администрации, он понимает, что у США только и остается в распоряжении «набор крайне жестких мер», которые в случае их применения могут привести к разрыву американо-российских отношений.

«Введи он эти «адские» санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что санкции усложнят экономическое и финансовое положение России, зато предоставят ей полную свободу во внешней политике, чего не хочет давать Москве Байден. В крайнем случае у США останутся в распоряжении только опасные военные рычаги, опасные для них самих.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России такими действенными санкциями, от применения которых Штаты воздерживались ранее. Москва пообещала дать адекватный ответ в этом случае, а глава российского МИДа Сергей Лавров назвал их тупиковым путем.

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