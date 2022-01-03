Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Новую подругу Канье Уэста сравнили с Анной Седоковой 11:05
Российский хоккеист НХЛ жестко прокомментировал решение Лиги отказаться от ОИ 11:03
Россияне ответили на вопрос, кто должен платить в кафе на первом свидании 10:58
Миранчук не намерен переходить в «Зенит» 10:49
В Южной Корее зафиксировали первые смерти из-за «омикрон»-штамма 10:46
Лицо актера-заключенного из Мьянмы названо самым красивым в мире 10:45
Глава Минпромторга назвал условие для производства зарубежных вакцин в России 10:38
Умер композитор «Улицы Сезам» Стивен Дж. Лоуренс 10:35
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при атаке террористов 10:34
Играющего в АПЛ футболиста «Ростова» ограбили в Лондоне 10:28

Американцы раскритиковали Байдена за новогоднее поздравление

В США пользователи составили список претензий под новогодним твитом Байдена

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Joe Biden/Twitter

Пользователи Twitter составили список жалоб под новогодним постом президента США Джо Байдена.

«В 2022 году мы продолжим строить лучшую Америку», — написал Байден, опубликовав фотографию с женой Джилл на фоне фейерверков.

Между тем граждане воспользовались твитом, чтобы пожаловаться главе государства на жизнь. Так, подписчики стали призывать президента США погасить кредиты, предоставленные студентам на обучение. Другие поиронизировали над внешней политикой президента. Читатель Michael Malice даже попросил «не делать в штаны» перед другими мировыми лидерами.

Кроме того, часть подписчиков выразили негодование по поводу антикоронавирусной политики в США, попросив, в частности, предоставить гражданам бесплатные тесты на COVID-19 и увеличить их количество в стране. Один из комментаторов написал: «Никаких толчков, никакого восстания, никакого мошенничества, никаких злобных твитов, просто старые добрые Джо и Джилл снова заставляют Америку гордиться». Также пользователи, использовав фотошоп, заменили салюты на снимке кадром ядерного взрыва.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена обновил антирекорд. Опрос показал, что президента не одобряют 55% граждан страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть