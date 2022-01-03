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Жириновский перенес даты «бомбардировки Украины»

Лидер ЛДПР заявил, что бомбардировки Украины можно провести в феврале

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бомбардировки Украины можно провести в феврале, так как это будет удачный момент для начала принуждения Киева к миру. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщает Telegram-канал URA. RU.

Парламентарий напомнил, что предлагал также нанести удары по Киеву в новогоднюю ночь.

«И по Киеву, и, если нужно, по западным городам. Но этого сделано не было, выбрана линия на мирное сосуществование. Я понимаю, почему принималось такое решение», — заявил политик.

По мнению Жириновского, российские власти «зря этого не сделали». Он делал уже аналогичное заявление в эфире Первого канала.

«Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно —- наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то», — рассказал Жириновский на телевидение.

Политик отметил, что самолично бы нанес подобный удар, если бы занимал пост президента России.

Также политик в канун Нового года посетил Молодежный центр партии, где поиграл в компьютерную стратегию и исполнил танец для TikTok-видео с молодыми сопартийцами.

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