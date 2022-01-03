Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Жириновский перенес даты «бомбардировки Украины» 01:53
В России не планируют вводить электронные сертификаты для посещения школ 01:40
В Московской области три человека насмерть отравились алкоголем 01:09
Twitter заблокировал аккаунт американского конгрессмена Марджори Тейлор Грин 00:58
Названа пугающая США особенность российской ракеты «Сармат» 00:39
Россиян предупредили о задержках рейсов из Хургады 00:29
Произошел скандал с сержантом ВСУ вокруг новогоднего поздравления Зеленского 00:28
В Афинах на глазах у семьи застрелили грузинского вора в законе 00:16
Премьер Судана подал в отставку 00:02
В Гаити совершено покушение на премьер-министра 02.01.2022, 23:55

Байден обсудил по телефону с Зеленским предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Володимир Зеленський/Twitter

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Байден заявил, что США и их союзники дадут решительный ответ в случае ухудшения ситуации на Украине.

Американский лидер также выразил поддержку мерам деэскалации напряженности на Донбассе.

Обсуждалась лидерами также тема поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Известно, что Байден обсудил с Зеленским предстоящие контакты с Москвой в сфере безопасности.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — сказал Луценко.

Путин и Зеленский встречались лично только раз — в декабре 2019 года на саммите лидеров стран нормандского формата.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть