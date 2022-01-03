Байден обсудил по телефону с Зеленским предстоящие контакты с Россией в сфере безопасности

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Белого дома.

Байден заявил, что США и их союзники дадут решительный ответ в случае ухудшения ситуации на Украине.

Американский лидер также выразил поддержку мерам деэскалации напряженности на Донбассе.

Обсуждалась лидерами также тема поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Известно, что Байден обсудил с Зеленским предстоящие контакты с Москвой в сфере безопасности.

Ранее на Украине заявили, что Зеленского «опасно отпускать» на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

«Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него. Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю», — сказал Луценко.

Путин и Зеленский встречались лично только раз — в декабре 2019 года на саммите лидеров стран нормандского формата.