Эрдоган и Путин обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обменялись новогодними поздравлениями и подтвердили настрой на дальнейшее партнерство РФ и Турции.

«[Они] подвели основные итоги двустороннего сотрудничества и подтвердили настрой на дальнейшую активизацию взаимовыгодного партнерства между Россией и Турцией», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности — в частности, о выработке юридически оформленных договоренностей. Путин и Эрдоган также затронули в беседе ситуацию в Закавказье, Сирии и Ливии.

«Условлено о продолжении личных контактов», — заявили в Кремле.

В сентябре Путин и Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Официальных заявлений по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Сочи не было, но основные пункты они обозначили еще перед началом диалога.