На Украине не смогли найти «угроз для открытой агрессии» со стороны РФ

На Украине секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нет оснований говорить об усилении российского присутствия на границе страны. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за границей, то мы такого не видим. Мы все отслеживаем и отдаем себе отчет в происходящем. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим», — объявил Данилов.

По его словам, необходимо следить за дальнейшим развитием ситуации на украинско-российской границе.

Ранее бывший советник украинского экс-президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк выразил мнение, что из-за политики России НАТО распадется до того, как примет Украину в свои ряды.

Немецкая газета Bild в прошлом году публиковала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточнялось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с разных фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи отметили, что в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.