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На Украине не смогли найти «угроз для открытой агрессии» со стороны РФ

Секретарь СНБО Данилов: мы не видим большого скопления войск России на границе Украины

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Суспильне

На Украине секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что нет оснований говорить об усилении российского присутствия на границе страны. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Если говорить о большом скоплении, на котором настаивают СМИ за границей, то мы такого не видим. Мы все отслеживаем и отдаем себе отчет в происходящем. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны России мы не видим», — объявил Данилов.

По его словам, необходимо следить за дальнейшим развитием ситуации на украинско-российской границе.

Ранее бывший советник украинского экс-президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк выразил мнение, что из-за политики России НАТО распадется до того, как примет Украину в свои ряды.

Немецкая газета Bild в прошлом году публиковала карту возможного «вторжения» России на Украину, которое якобы стоит ожидать уже в начале 2022 года. Уточнялось, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с разных фронтов или нападение в несколько этапов. Авторы статьи отметили, что в итоге Россия «захватит» около двух третей территории Украины.

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