Жириновский рассказал о новом запрете для кандидата в президенты

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал радио «Комсомольская правда» о рассматриваемом правительством законопроекте, согласно которому президентом России не сможет стать человек, который не служил в армии.

«Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы», — заявил Жириновский.

Комментируя недавнее заявление рэпера Моргенштерна о намерении баллотироваться в президенты, политик указал, что у исполнителя «не будет основания для регистрации в президенты» России.

Жириновский посетовал, что растет поколение, которое «верит каким-то странным людям» и «для молодежи «всегда выгоден отрицательный персонаж», но это временно.

«Сегодня они, может, симпатизируют Моргенштерну, но через десять лет они все будут с семьями своими. И постараются своих детей воспитать другими, чтобы никто другой из их детей не стал бы новым Моршенштерном», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на то, что Моргенштерн превратился в кумира молодежи.