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Сторонники Саакашвили прекратили голодовку

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Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил что сторонники находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку по его просьбе, передает РИА «Новости».

По словам Мелии, адвокат Саакашвили Георгий Мшвениерадзе передал голодающим просьбу экс-президента о прекращении голодовки, в противном случае он сам возобновит голодовку. Мелия отметил, что начало голодовки Саакашвили «будет фатальным».

«Поэтому вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость», — подчеркнул Мелия.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

По возвращении с реабилитации после голодовки Саакашвили анонсировал «новую решительную атаку».

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