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FAZ: Европе не следует рассчитывать на США

Обозреватель FAZ Франкенберг призвал Брюссель перестать полагаться на Вашингтон

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Francois Lenoir/Reuters

Настало время, когда Евросоюз должен прекратить опираться на США, у которых в минувшем году наблюдались крупные провалы во внутренней и международной политике. Такое мнение высказал обозреватель немецкой газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг.

Он напомнил, как в январе 2021 года толпа несогласных с результатами президентских выборов американцев штурмовала Капитолий. Затем приходом к власти боевиков движения «Талибан» (организация запрещена в России) закончился вывод американской армии из Афганистана.

«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», — написал Франкенберг.

По его словам, в настоящее время политика Соединенных Штатов характеризуется лозунгом «Америка превыше всего», который разделяют и республиканцы, и демократы. В таких условиях ЕС должен научить действовать самостоятельно — чтобы не быть раздавленным противостоянием Вашингтона и Пекина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились о совместном ведении будущих переговоров с Россией, касающихся предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе.

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